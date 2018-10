Investita una persona, sospesa la circolazione ferroviaria sulla Cassino-Napoli

Dalle 20 la circolazione ferroviaria sulla linea Cassino – Napoli è sospesa per l’investimento di una persona fra Teano e Sparanise (Caserta). Lo rende noto la Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo Ferrovie dello Stato. Al momento è in corso la riprogrammazione del servizio ferroviario, con deviazione di percorso via Formia per i treni a lunga percorrenza. Non sono ancora note le condizioni e l'identità della persona investita. Seguiranno aggiornamenti.

