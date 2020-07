Incidente in mare, barca si ribalta: finiscono in acqua madre, padre e il loro figlioletto

Una barca si è ribaltata in mare a Bacoli. A bordo padre, madre e il loro bambino. I tre sono stati salvati dalla Guardia Costiera, intervenuta poco dopo sul posto.

Ignote le cause dell'incidente. In tutto sono stati 10 gli interventi di soccorso eseguiti dai militari nell’ultimo week end. Salvato oggi anche un bimbo ad Ischia in preda alle convulsioni, mentre era in barca con i suoi genitori.