Terribile schianto in autostrada, motociclista perde la vita

Un incidente avvenuto alle 13:40 di oggi sulla Diramazione Capodichino - altezza km 3 in direzione Napoli - è costato la vita a un motociclista. Lo comunica Autostrade per l'Italia. Stando alle prime informazioni, non sarebbero coinvolte altre vetture ma il solo motociclo della vittima. Ancora riserbo sulla identità dell'uomo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polstrada, i soccorsi sanitari del 118 e il personale della Direzione Sesto Tronco di Cassino. Seguiranno eventuali aggiornamenti.