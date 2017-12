Asse mediano, tragico incidente notturno: in gravi condizioni un uomo

Un grave incidente automobilistico è avvenuto questa notte, alle 23.30 circa sulla ‘S.S. 162 dir’, la statale che da Pomigliano porta verso il centro direzionale. Due auto, una Mercedes ed una Alfa Romeo 159, secondo quanto riporta il Meridiano, si sono scontrate per cause ancora in via di accertamento. La causa del sinistro sarebbe l'alta velocità. Entrambi i conducenti sono rimasti feriti, ma uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale.



Le forze dell'ordine intervenute sul posto cercano, attraverso i rilievi, di ricostruire l'accaduto.