Aliscafo sbatte contro gli scogli: paura a Mergellina

Poteva finire molto peggio ma per fortuna non c'è stato nessun ferito. Probabilmente una manovra sbagliata ha spaventato questa mattina i viaggiatori di un aliscafo che ha attraccato a Mergellina. Durante la manovra il natante ha sbattuto contro gli scogli scatenando la paura delle persone a bordo.

Nessun ferito ma tanta paura

La velocità era ridotta e per questo non ci sono stati problemi a bordo ma l'impatto ha provocato grande paura tra i viaggiatori. Nessuno di loro è rimasto ferito ma non è ancora chiaro il motivo dell'impatto che è avvenuto comunque a bassa velocità non causando danni all'aliscafo. Nessun problema nemmeno per il traffico marittimo.