Aeroporto di Capodichino, incidente per un aereo: intervengono i vigili del fuoco

Problema nell'aeroporto Internazionale di Napoli per un aereo. La nota ufficiale dell'aeroporto sull'accaduto che poteva avere conseguenze ben peggiori.

"Tra 30 minuti l’aeroporto riprenderà le sue normali funzioni. Un aereo privato, un P100, all’atterraggio ha forato una gomma senza conseguenza nè per i passeggeri nè per l’aereo. L’aereo è stato poi spostato dalla pista dai vigili del fuoco e come è giusto che sia sono state fatte delle ispezioni sulla pista per questioni di sicurezza. A breve ritornerà tutto alla normalità".