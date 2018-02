Sciagura aerea in Russia, il cordoglio del console russo a Napoli: "Il Comune ha mostrato sensibilità"

Il Console Onorario della Federazione Russa in Napoli, Vincenzo Schiavo, partecipa al lutto che ha colpito la Russia per la morte di 71 persone nello schianto aereo di Mosca. «Sono estremamente colpito per la tragedia che ha colpito la Federazione, ci uniamo al commosso cordoglio per le vittime e siamo vicini alle loro famiglie e alla Russia. Ringrazio, anche a nome del consolato onorario, il Comune di Napoli che ha mostrato grande sensibilità con le condoglianze e la profonda partecipazione al dolore che ci ha espresso, a nome dell’intera amministrazione, il Presidente del Consiglio Alessandro Fucito».