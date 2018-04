Video spari in piazza Trieste e Trento, la procura apre un'inchiesta

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo a proposito del video pubblicato nella giornata di ieri dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. A darne notizia è il TgR della Campania.

Le immagini, tratte dalle telecamere di sicurezza di un bar che affaccia su piazza Trieste e Trento, riprendono una sparatoria avvenuta nella notte tra il 5 ed il 6 aprile, intorno l'una.

Immortalate due persone armate, una a volto coperto, che mettono in fuga i presenti per un'azione dimostrativa le cui finalità non sono ancora chiare. Pare siano stati successivamente esplosi anche dei colpi di pistola.