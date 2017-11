False fideiussioni ad enti pubblici per 250mila euro: indagati 19 broker

Diciannove broker sono accusati di aver collocato fideiussioni prive di copertura finanziaria soprattutto ad enti pubblici, come ministeri, comuni, regioni e università. Dalle casse di sette società a loro riconducibili la Guardia di Finanza partenopea ha sequestrato circa 650mila euro.

L'accusa per gli indagati è di abusivismo finanziario e tentata truffa ai danni dello Stato.



Le indagini delle fiamme gialle avevano già fatto luce su un gruppo di societàche tra il 2012 e il 2014 risultavano aver emesso migliaia di polizze fideiussorie false per 250 milioni di euro. I broker, in contatto con le società, attiravano i clienti con condizioni vantaggiose, chiudevano i contratti (guadagnandone una percentuale) e rilasciavano quindi alle vittime poizze inseigibili.

Al centro della truffa le setsse persone accusate in un'altra inchiesta su riciclaggio risalente allo scorso anno.