Inchiesta rifiuti, de Magistris: "Fiducia nella Magistratura, ma anche nella mia squadra"

Il sindaco Luigi de Magistris ha commentato l'inchiesta sul ciclo dei rifiuti cha visto la Procura iscrivere nel registro degli indagati 23 persone. Tra questi anche l'assessore all'Ambiente del Comune di Napoli Raffaele De Giudice. "Abbiamo fiducia nella Magistriatura, ma personalmente ho fiducia anche in chi ha lavorato con me il questi anni - le parole di de Magistris - sono convinto che gli inquirenti faranno un ottimo lavoro e non ci saranno rilievi penali da muovere. Da parte mia, massima solidarietà a chi ha operato in questi anni come Del Giudice".

L'indagine coivolge, tra gli altri, anche il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Buonavitacola ed ex dirigenti di Asia e Sapna.