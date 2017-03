Appalti pubblici irregolari, coinvolti docenti universitari e professionisti

L’inchiesta "The Queen", nell'ambito della quale ieri sono state emesse 69 ordinanze di custodia cautelare per corruzione e irregolarità in alcuni appalti pubblici, coinvolge – oltre che il mondo della politica – anche quello dell'università e dei professionisti.

Nell'elenco delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi risultano infatti anche almeno 12 universitari. Altri sono stoltanto indagati. Coinvolti esponenti dei dipartimenti di Architettura, Agraria, di Scienze politiche e di Ingegneria della Federico II, e quello di Architettura dell’università della Campania Luigi Vanvitelli; inoltre coinvolti esponenti degli ordini professionali di architetti (Napoli e Caserta) e commercialisti.

La lunga serie di nomi coinvolti, a vario titolo nell’inchiesta, presenta moltissimi esponenti considerati insospettabili.

Lo scenario emerso dalle indagini è definito "desolante" dal gip Federica Colucci. Al centro dell'inchiesta 18 appalti relativi al periodo 2013-2016, in tutta la Campania. Nella provincia di Napoli: Mostra d’Oltremare, Pompei, nel Vesuviano, nel Nolano.