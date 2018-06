Voto di scambio a Torre del Greco: otto indagati

Ci sono otto indagati per voto di scambio per le amministrative nel comune di Torre del Greco. A condurre l'inchiesta è la procura di Torre Annunziata che ha condotto una serie di perquisizioni ai danni degli indagati in vari punti della città. Sequestrati i cellulari degli otto iscritti nel registro degli indagati alla ricerca di strumenti di indagine utile a confermare l'ipotesi investigativa.

Si indaga, infatti, per associazione a delinquere finalizzata alla turbativa delle operazioni di voto. Tutti gli indagati sono di Torre del Greco ed alcuni di loro sono già noti alle forze dell'ordine. I fatti contestati si riferiscono agli strani movimenti effettuati all'esterno della scuola di corso Garibaldi. L'inchiesta è partita dopo una serie di esposti presentati in procura da diversi candidati alle amministrative di domenica 10 giugno.