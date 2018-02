Corsi di formazione, tre avvisi di garanzia alla Federico II

A due docenti e ad un dipendente dell'Università Federico II sono stati notificati, dalla guardia di finanza di Napoli, altrettanti avvisi di garanzia.

L'inchiesta in corso che li vede coinvolti, come riportato da Repubblica, ipotizza il reato di abuso d'ufficio. Al centro delle indagini l'erogazione di fondi per corsi di formazione promossi nel dipartimento di Scienze politiche e sul ruolo dei tre nell'organizzazione e nella gestione di questi.

Gli inquirenti sul caso sono quelli del pool reati contro la pubblica amministrazione, coordinato dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino.