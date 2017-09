Inchiesta Consip. I giornali rivelano: «Woodcock indagato»

Il sostituto procuratore Henry John Woodcock sarebbe indagato dalla procura di Roma per falso in concorso con il capitano del Noe, Gianpaolo Scarfato. È quanto è stato riportato questa mattina dai quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Messaggero” e “Il Mattino”. Per ora si tratta solo di un'indiscrezione alla quale si attendono le conferme ufficiali. Secondo il resoconto giornalistico a tirare in ballo Woodcock sarebbe stato proprio l'ufficiale dei carabinieri nel corso di un interrogatorio reso nel corso della prima inchiesta per rivelazione di segreto istruttorio.

Scarfato avrebbe detto ai pm romani che sarebbe stato il pm napoletano ad inserire nell'informativa che i servizi segreti stavano spiando i carabinieri mentre indagavano sull'imprenditore Alfredo Romeo per l'inchiesta sugli appalti Consip. Potrebbe aggiungersi così una seconda accusa per il magistrato in forza alla procura di Napoli.