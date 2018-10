Concorso Esercito: scoperto anche un secondo algoritmo

Altri dettagli inquietanti emergono dalle carte dell'inchiesta che ha scoperto i brogli nei concorsi per il reclutamento nelle forze armate per la quale sono state arrestate 15 persone, tra cui alcuni tra militari ed ex militari. Le carte che verranno analizzate a breve dal tribunale del Riesame fanno emergere uno scenario ancora più surreale rispetto alle prime rivelazioni. Se aveva provocato tanto scalpore la creazione di un algoritmo, durante una perquisizione successiva ai primi concorsi, è stata scoperta la presenza di un nuovo algoritmo.

Un altro vademecum che sostituiva quello precedente saltato dopo i primi controlli. Un altro sistema matematico ideato dall'ingegnere, mente della vicenda che si occupava dei concorsi, che lo forniva ai candidati che avevano “acquistato” un posto. Inoltre, per rendere sicuro il passaggio del concorso, la finanza ha scoperto anche dei kit composti da materiale elettronico che veniva fornito ai candidati. Cuffie e microfoni da utilizzare per dettare le tracce ed ottenere le risposte esatte. Tutto materiale che verrà analizzato dai giudici del tribunale delle Libertà tra pochi giorni.