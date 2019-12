Clan Lo Russo, 'ndrangheta e aziende in Toscana: l'inchiesta "Vello d'oro"

Si chiama “Vello d'oro”. È l'inchiesta, partita da Firenze, che ha ricostruito relazioni tra le famiglie 'ndranghetiste dei Barbaro e dei Nirta con alcuni esponenti del clan Lo Russo di Napoli Nord.

La Guardia di Finanza di Firenze, su ordine della locale procura, ha sequestrato nell'ambito della stessa circa 30 rapporti bancari, 7 auto, 3 aziende, il 50% delle quote di un'altra società e 8 immobili, per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro. Si tratta dei beni di un imprenditore di 55 anni residente in provincia di Empoli, al quale viene contestata una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio disponibile.

"Vello d'oro" aveva già portato nel febbraio 2018 all'arresto di 14 persone tra la Calabria e la Toscana, per reati che vanno dall'associazione per delinquere all'estorsione, dal sequestro di persona all'usura, dal riciclaggio all'abusiva attività finanziaria, dall'emissione di fatture per operazioni inesistenti al trasferimento fraudolento di valori, anche con l'aggravante del metodo mafioso.

Il sistema messo in atto, secondo gli inquirenti, da un lato riciclava il denaro delle due famiglie 'ndranghetiste e del clan Lorusso, dall'altro – spiegano gli inquirenti – creava “riserve occulte di contante presso varie aziende toscane”. Tra queste, sempre secondo le ipotesi accusatorie, alcune società riconducibili al 55enne.