Candidati "a loro insaputa" per la Valente, c'è un indagato

C'è un indagato nell'inchiesta sui candidati "a loro insaputa" - tra cui una ragazza disabile - alle scorse elezioni comunali partenopee. L'ipotesi di reato nei suoi confronti pare sia violazione della legge elettorale. Secondo i pm, avrebbe certificato alcune candidature all'insaputa degli interessati.

A condurre l'inchiesta sono il pm Stefania Buda ed il procuratore aggiunto Alfonso D'Avino, i quali interrogheranno la persona indagata.

"MIA FIGLIA DOWN CANDIDATA A SUA INSAPUTA"

L'inchiesta riguarda in particolare la lista civica "Napoli Vale", che era a sostegno della candidata sindaco – e ora capogruppo in consiglio comunale – del Partito Democratico Valeria Valente. La valente verrà ascoltata domani dal pm Buda come persona informata dei fatti.