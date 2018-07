Incendio nei pressi dell'Isecold a Torre Annunziata: paura per i cittadini

Ancora un incendio nella zona del porto di Torre Annunziata. Dal lungomare Oplonti, nei pressi dell'ex mercato ittico, si è alzata una nube di fumo. Il rogo si è verificato proprio nei pressi del luogo dove si stanno costruendo le cisterne che ospiteranno idrocarburi della Isecold. Non ci sono danni a cose o persone e sembra che l'incendio sia di natura dolosa. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie ma l'incendio non si è propagato non creando problemi alla popolazione.

Preoccupa solo la coltre di fumo alzatasi su tutta la zona sud della città. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che stanno domando l'incendio. Nella stessa zona questa mattina è stata messa in scena una protesta da parte di alcune donne che hanno bloccato la rotonda che porta a Rovigliano. Lo hanno fatto con una rete da pesca, un gesto simbolico per ricordare le origini della zona del porto oplontino.