Fiamme nel porto di Casamicciola, dove uno yacht ha preso fuoco questa mattina nei pressi della Torretta della Madonnina.

Sul posto - come riferisce Il Dispari Quotidiano - sono giunti la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio.

Ancora ignote le cause e la dinamica dell'accaduto. Lo yacht, in ogni caso, non rischia l'affondamento.