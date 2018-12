Incendio White Pearl di Casoria, il consigliere Borrelli: "Ho interpellato l'Arpac"

Ha destato molta apprensione il rogo sviluppatosi nel pomeriggio in un noto locale di Casoria, il White Pearl. Dalla sala ricevimenti si è alzata una densa colonna di fumo nero, ben visibile anche dal centro di Napoli. L'incendio è stato domato, al tramonto, dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto. La colonna di fumo ha allarmato anche il consigliere regionale (Verdi) Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto all'Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione ambientale Campania) di verificiare i livelli di inquinamento.

"Ho chiesto immediatamente all'Arpac di effettuare tutti i rilievi dell'aria nella zona interessata dal rogo", dichiara il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, "per dare ai cittadini dell'area notizie certe sull'eventuale inquinamento dell'aria. In queste occasioni la trasparenza e le informazioni sicure sono il miglior modo per evitare allarmismi o per correre ai ripari".