Rogo nella notte a Giugliano, in fiamme una villetta sulla costa

Notte di paura a Giugliano. Intorno alle 21.30, come riportato da IlMeridiano, un incendio si è sviluppato in una villetta sulla costa.

A causare l'incendio pare sia stato un televisore. Le fiamme hanno divorato lo stabile, di proprietà di un esercente di Qualiano.

Soltanto spavento per la famiglia dei residenti e per gli abitanti della zona, immediatamente scesi in strada una volta viste le fiamme. A domare il rogo sono stati i vigili del fuoco, giunti sul posto insieme alle forze dell'ordine.