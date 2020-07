Fiamme alte a Villaricca: nube nera visibile a chilometri di distanza

Vasto incendio in via Consolare campana a Villaricca in un deposito di pneumatici, nei pressi di una nota concessionaria. Nube nera visibile anche nei paese limitrofi, tra i quali Qualiano.

Coinvolta anche una palazzina vicina. Non si registrano però feriti, solo qualche intossicato. I residenti sono riusciti ad evacuare in tempo l'edificio. Traffico in tilt nella zona, messa in sicurezza l'area.

Sul posto i vigili del fuoco con sei automezzi con personale, oltre alle squadre operative, per domare le fiamme. Indagini sulle cause.