Paura nei pressi di via Foria, a fuoco un appartamento

Incendio in vico Sant'Antonio Abate, una piccola traversa di via Foria di fronte all'Orto Botanico. È andato in fiamme l'appartamento al secondo piano di una palazzina. La casa è abitata da una ragazza e da suo figlio, ma fortunatamente al momento dell'incendio nessuno era al suo interno ad eccezione di un cane, tratto in salvo dai pompieri.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco ed una pattuglia della polizia. I primi hanno messo in sicurezza l'area per permettere agli agenti di operare un sopralluogo.

Dall'edificio, al momento del propagarsi delle fiamme, c'è stato un fuggi fuggi generale di persone. Nessuno, secondo le notizie fin qui raccolte, pare sia rimasto ferito, anche se l'appartamento sottostante a quello devastato dall'incendio pare abbia anch'esso subito dei danni.



Secondo quanto filtrato fin qui, potrebbe trattarsi di un incendio di matrice dolosa.