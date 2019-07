Incendio in viale Miranda, paura a Ponticelli

Momenti di paura stamattina in viale Miranda, nel quartiere di Ponticelli.

Il sottoscala di un edificio è andato a fuoco. Sono stati i residenti, allertati dalla densa colonna di fumo nero che fuoriusciva da una feritoia laterale, a chiamare i vigili del fuoco.

Sul posto, oltre ad un mezzo del 115 rapidamente entrato in azione, si è diretta anche la polizia.

Non si registrano feriti - sebbene sul posto sia giunta per sicurezza anche un'ambulanza - mentre è probabile che i danni all'interno siano ingenti.

Non sono ancora note le cause dell'incendio.

