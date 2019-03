Paura in viale Gramsci, appartamento in fiamme

Paura in viale Gramsci, nella serata di ieri. Dopo le 20 un incendio si è verificato al piano basso di un edificio non lontano da piazza Sannazaro.

Sono rapidamente intervenuti i vigili del fuoco e diverse volanti della polizia, nonché un mezzo del 118.

Tantissimo il fumo sprigionato dal rogo, al punto che due persone pare siano rimaste lievemente intossicate. Per fortuna non ci sono stati feriti: l'appartamento non aveva persone al suo interno.

Si indaga per capire come possa essersi sviluppato l'incendio. A riportare la notizia è stato il Mattino.