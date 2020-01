Problemi allo scaldabagno: incendio in casa a Ponticelli

Un incendio ha spaventato Ponticelli oggi pomeriggio quando si sono alzate le fiamme in un appartamento di viale Carlo Miranda. A causa di un malfunzionamento di uno scaldabagno, una coltre di fumo nero si è alzata nella zona mettendo in allarme tutti i residenti del quartiere. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul posto insieme a un'ambulanza. Si temeva infatti per le condizioni del padrone di casa.

Si tratta di un uomo di circa 50 anni che fortunatamente è uscito illeso dall'incendio. I sanitari l'hanno comunque condotto a Villa Betania per una serie di accertamenti di routine e per scongiurare un'eventuale intossicazione da fumo. L'appartamento ha subito dei danni contenuti ed è stato scongiurato lo scoppio dello scaldabagno.