Fiamme alte nella notte ad Acerra: a fuoco sito di stoccaggio rifiuti plastici

Un incendio si è verificato nella serata di ieri in via Varignano ad Acerra. Come riportato dalla pagina social "Volontari Antiroghi Acerra", le fiamme hanno avvolto dei rifiuti plastici "all'interno di un sito di stoccaggio già sottoposto mesi fa a sequestro".

Sul luogo si è diretta la polizia municipale e tre autobotti dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area dopo diverse ore di lavoro.