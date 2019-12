Appartamento in fiamme, bambino salvato dai vigili del fuoco

Paura in via Torino al Vasto, dove i vigili del fuoco sono riusciti a salvare un bambino coinvolto nel rogo di un'abitazione.

L'incendio, per cause non ancora note, era divampato nel suo appartamento. Il piccolo si è quindi rifugiato all'esterno, sul balcone, dove poi gli uomini del 115 lo hanno recuperato grazie ad un'autoscala e messo in salvo.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i medici del 118 e la polizia del commissariato locale.

Al termine delle operazioni di spegnimento si verificherà l'agibilità dell'edificio e si porteranno a termine i rilievi per comprendere cosa possa aver causato le fiamme.