Inferno di fuoco nel cuore di Napoli: domato l'incendio a palazzo Maddaloni

L'incendio che ha devastato l'ultimo piano di Palazzo Carafa di Maddaloni, storico edificio di via Toledo, è stato domato a fatica intorno alle 5.00 del mattino dai vigili del fuoco. A segnalare il rogo, che colpisce nuovamente la strada dello shopping partenopeo, dopo l'incendio che ha devastato un negozio sempre in via Toledo nelle scorse settimane, una telefonata giunta intorno alle ore 22.00.

Preoccupazioni sulla stabilità dell'edificio, che sarà sottoposto ad opportune verifiche, sperando che le fiamme non ne abbiano minato la solidità. La colonna di fumo è rimasta visibile per diverse ore anche in atri quartieri della città. Tante le persone in strada, preoccupate per quanto accaduto.

Indagini in corso per risalire alle origini dell'incendio. Al momento non viene esclusa alcuna pista.