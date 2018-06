Esplosione a via Toledo, incendio devasta un bar e due appartamenti

"Eravamo in casa, abbiamo sentito un'esplosione fortissima, siamo scesì in pigiama su via Toledo e abbiamo visto le fiamme altissime avvolgere e devastare prima il bar e poi il piano superiore dell'edificio. Abbiamo avuto tanta paura". E' solo una delle testimonianze che abbiamo raccolto sul posto nella centralissima via Toledo, dopo l'incendio, che ha letteralmente distrutto un bar, da tempo chiuso e devastato due appartamenti del primo piano dell'edificio di pregio della strada.

A provocare le fiamme una bomba artigianale esplosa intorno alle ore 22.00 di ieri sera. Due abitanti dell'edificio sono rimasti intossicati per il fumo. Sul posto, oltre ai carabinieri e alla polizia, sono accorse due camionette dei vigili del fuoco, che hanno spento a fatica l'incendio.

INDAGINI

Indagini in corso per risalire ai colpevoli, le forze dell'ordine non escludono alcuna pista. Il negozio apparterrebbe alla stessa persona che gestiva un locale in via Pessina, anch'esso colpito da una terribile esplosione lo scorso novembre.