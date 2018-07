Paura in via Salvator Rosa per un incendio che stava per coinvolgere diverse auto parcheggiate in strada. A segnalare l'accaduto ai vigili del fuoco i residenti, che avevano avvertito un forte odore di bruciato.

I residenti si sono mobilitati spostando il cassonetto, mentre i pompieri spegnevano l'incendio, evitando così che le fiamme potessero propagarsi sulle vetture.