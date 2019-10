Fiamme in un appartamento, cinque persone intossicate

Paura nel quartiere di Fuorigrotta, dove cinque persone sono rimaste intossicate per l'incendio sviluppatosi in un edificio.

Il rogo è divampato in un appartamento dello stabile in via Pirandello 16. Le fiamme, secondo quanto ricostruito dalla polizia che si è recata sul posto, sarebbero state originate da un ferro da stiro che ha incendiato un materasso in lattice.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme prima che potessero fare ulteriori danni.

Secondo le prime notizie, le condizioni degli intossicati non desterebbero preoccupazioni.