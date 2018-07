Tragedia in via Pessina: appartamento a fuoco, muore anziana

Tragedia nel cuore di Napoli. Una donna di 81 anni, Iole Bosio, è rimasta uccisa nell'incendio della sua abitazione in via Enrico Pessina 73.

L'incendio ha avuto luogo stamane, intorno alle 7, ed ha coinvolto soltanto l'appartamento dell'anziana, un attico realizzato sopra al terrazzo di copertura dello stabile.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme prima che si espandessero ad altri appartamenti, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la sua occupante, che viveva lì da sola. Iole Bosio, nata ad Agrigento, aveva sempre vissuto nel capoluogo partenopeo.

Le cause del rogo non sono ancora note. Si è trattato quasi certamente di un incidente. In zona, soltanto quattro giorni fa, era avvenuto l'incendio di una mansarda nel Palazzo Carafa di Maddaloni. In quella circostanza non c'erano state vittime.