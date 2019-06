Via Marina, incendio nel Parco della Marinella: possibili feriti

Un vasto incendio si è propagato in tarda mattinata in via Marina, nel famigerato Parco della Marinella oggetto da tempo di accese discussioni per un progetto di riqualificazione che non parte: all'interno abitano ancora alcuni senzatetto. Fiamme molto alte sono visibili dall'ospedale Loreto Mare. Si teme ci possano essere feriti considerato che l'area è molto spesso frequentata. Sul posto ci sono Vigili del Fuoco e Polizia di Stato. La segnalazione è stata raccolta dalla pagina 'Insieme facciamo tutto'. Seguiranno aggiornamenti.