A fuoco un appartamento: due volontari della Protezione civile evitano il peggio

Paura a Sant'Anastasia, dove nella giornata di ieri un appartamento è andato in fiamme in via Libero Grassi.

Ad evitare il peggio, prima che arrivassero i pompieri, sono stati due volontari del nucleo Protezione civile che si trovavano in zona.

I due hanno immediatamente messo al sicuro i residenti, e fatto di tutto per rallentare il propagarsi delle fiamme che intanto avevano investito un altro appartamento adiacente.

Sono successivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, e i carabinieri. Plauso del sindaco ai due intervenuti.