Fiamme ieri in tarda serata in una abitazione di via Giardino a Torre Annunziata, occupata da quattro rom, che sono riusciti a mettersi in salvo, grazie al tempestivo intervento di Vigili del Fuoco e forze dell'ordine.

Ad originare il devastante rogo, ipotizza Il Mattino, un cortocircuito all'impianto elettrico dell'abitazione.