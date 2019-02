Rione Alto, fiamme in un appartamento: quattro denunciati

In fiamme un appartamento situato al settimo piano di via Freud al Rione Alto. A causarlo, secondo quanto trapela, intorno a mezzanotte, i fuochi d'artificio esplosi in piazzetta, poi giunti sino all'abitazione per il forte vento che ha colpito la zona. In quattro sono stati denunciati: un ragazzo e una ragazza di 24 e 22 anni per incendio doloso e accensione di fuochi pericolosi e altre due persone per favoreggiamento.

La 63enne che viveva da sola nell'appartamento è riuscita a mettersi in salvo. Le fiamme hanno distrutto mobili e suppellettili.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia.