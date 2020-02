Incendio in un appartamento a pochi passi da piazza Nazionale|VIDEO

Vasto incendio in un appartamento di via degli Zingari poco dopo le ore 15.00, a due passi da piazza Nazionale. L'arrivo dei vigili del fuoco sul posto.

L’anziana signora intrappolata nell’appartamento in fiamme è stata portata in salvo da un vicino di casa. “Non è la prima volta che i soccorsi vengono ostacolati dall’inciviltà di chi crede di essere il padrone della strada, e non sarà nemmeno l’ultima se non si prendono provvedimenti. Questa volta tutto si è risolto per il meglio ma non possiamo sempre contare sul colpo di fortuna o sugli interventi eroici e coraggiosi dei cittadini, ci deve essere una regolarità che può essere garantita dalla civiltà e dal rispetto delle regole. Chi ostacola i soccorsi con comportamenti irresponsabili deve essere punito duramente, è l’unica soluzione", ha dichiarato il Consigliere Borrelli.

"Video di Vario"