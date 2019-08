Nuovo incendio a Monteruscello: persone tappate in casa

Ancora un incendio nel quartiere Monteruscello di Pozzuoli sta costringendo gli abitanti nelle proprie abitazioni. In questi minuti, nei pressi di via De Curtis, è scoppiato un rogo che ha reso l'aria irrespirabile per i residenti. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un rogo di materiale plastico, stando anche alle denunce sui social dei cittadini che ne stanno avvertendo la puzza insopportabile.

Sul posto sono già arrivati sia i vigili del fuoco che i carabinieri. I pompieri stanno domando le fiamme i cui fumi hanno già intossicato l'aria. Si tratta dell'ennesimo rogo nella zona negli ultimi giorni. Solo sabato i cittadini hanno contato sette diversi incendi nel quartiere di Pozzuoli.