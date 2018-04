Auto a fuoco in via Chiatamone, intervengono i Vigili del Fuoco

Paura in via Chiatamone, nel centro storico di Napoli, quando nella notte tra sabato e domenica un'automobile parcheggiata è andata a fuoco, plausibilmente per un fenomeno di autocombustione. La macchina era parcheggiata quando, per motivi ancora da accertare, dal vano motore sono scaturite fiamme che hanno danneggiato anche le auto vicine. Aria irrespirabile lungo l'intero asse viario: sono intervenute le forze dell'ordine a bloccare il traffico prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno spento l'incendio.