Incendio nel rione Mercato: all'interno dell'appartamento si trovava un latitante

Un 36enne di origini marocchine, condannato a oltre tre anni per rapina e lesioni, era all'interno dell'appartamento in via Carlo Celano all'interno del quale è scoppiato un incendio. Identificato dai Carabinieri e portato in carcere