Edificio abbandonato in fiamme, paura a San Giuseppe Vesuviano

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a San Giuseppe Vesuviano dove, in via Emilio Catapano, un incendio ha devastato un edificio non lontano dalla sede della Cartas.

La struttura era per fortuna abbandonata. Sono stati i rifiuti all'interno ad alimentare le fiamme, spente poi da due squadre dei vigili dl fuoco.

Il timore era che la struttura fosse abusivamente occupata da extracomunitari, ma secondo le prime ispezioni dei vigili del fuoco all'interno non si trovavano persone.

Nel frattempo l'area è stata chiusa al traffico veicolare dalla polizia municipale: il timore è che l'edificio possa crollare. A riportare la notizia è il Mattino.