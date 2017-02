In fiamme un edificio in centro, paura a Sant'Antimo

Paura nel pomeriggio di ieri a Sant'Antimo, dove un incendio si è sviluppato in via Cardinale Verde nei pressi della Banca Popolare di Ancona. A riportare l'episodio è InterNapoli.

Non è ancora chiaro come possano essere divampate le fiamme. In molti non si erano resi conto di cosa si trattasse: l'incendio è scoppiato in concomitanza con Chievo-Napoli, e solo gli abitanti di via Verde avevano compreso le proporzioni del rogo.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in circa un'ora, per riportare la situazione ala normalità.