Incendio in via Carbonara: fiamme in un locale

Incendio nel cuore di Napoli e più precisamente in via Carbonara, con fiamme in un locale a livello della strada.

Gli inquilini dell'edificio si sono svegliati e sono scesi in strada, preoccupati dal rogo, le cui cause sono da verificare.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

La notizia è stata segnalata anche dai cittadini attivi della pagina Facebook "Insieme facciamo tutto".