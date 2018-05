Maxi incendio in via Brin in un capannone utilizzato come abitazione da immigrati. Sul posto i vigili del fuoco che tentato di spegnere le fiamme con difficoltà.

I residenti sarebbero stati visti fuggire dall'abitazione per sfuggire alle fiamme. Un immigrato si sarebbe rotto il braccio nel tentativo di scavalcare un muro di cinta.