Via Brin, in fiamme un capannone utilizzato come abitazione: residenti in fuga

Maxi incendio in via Brin, in un capannone utilizzato come abitazione da alcuni extracomunitari, a ridosso del deposito Anm. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Al momento non si conoscono le condizioni di salute dei residenti nell'appartamento, ma la situazione appare grave. Dall'abitazione in fiamme (abitata da immigrati e senza fissa dimora) sarebbero uscite una quindicina di persone. Un immigrato nel tentativo di fuggire si è rotto un braccio, dopo aver scavalcato un muro di cinta alto cinque metri.

La nube nera di fumo appare ben visibile anche a distanza di chilometri. "L'auspicio è che arrivi la conferma che non ci sono vittime, una volta spente le fiamme, che sono talmente forti da essere visibili a km di distanza", denuncia Borrelli.