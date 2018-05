Uno spaventoso incendio si è sviluppato, in tarda mattinata, in via Brin. In un capannone, probabilmente utilizzato come residenza e abitato da migranti, c'erano circa quindici persone. Uno di loro, cercando di scappare ha scavalcato un muro di cinta e ha riportato la frattura del braccio. Al lavoro i Vigili del Fuoco.