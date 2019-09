Incendio nel Parco Nazionale del Vesuvio, a fuoco sterpaglie a Ercolano

Un incendio è in corso in contrada Castelluccio, nel Parco Nazionale del Vesuvio - zona di Ercolano. In fiamme sarebbero alcune sterpaglie nei pressi della Cava Fiengo. Il fumo è visibile da alcuni metri di distanza e i Vigili del Fuoco sono sul posto, coadiuvati da Polizia Municipale, Protezione Civile e Carabinieri di Ercolano.

Ai residenti è stato chiesto di chiudere le finestre. "Non se ne può più, aiutateci", si legge sul gruppo 'Salute ambiente Vesuvio'.