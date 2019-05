Auto prende fuoco in autostrada: paura sull'A1

Un'auto ha preso fuoco lungo l'autostrada A1 nei pressi dello svincolo Pomigliano-Villa Literno. Una vettura è andata a fuoco per cause ancora da accertare mandando nel panico gli automobilisti presenti lungo quel tratto di strada. Il guidatore e gli occupanti dell'auto sono riusciti a uscire in tempo senza subire danni anche se il traffico è rimasto paralizzato.

L'intervento dei pompieri

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. La circolazione è stata ripristinata dopo diverso tempo e a corsie ridotte mentre i pompieri non mettevano in sicurezza l'area. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale che hanno provato a ridurre il traffico paralizzato per diverso tempo dando vita a code chilometriche.

Per ulteriori aggiornamenti CASERTANEWS