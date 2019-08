Fiamme alte in una villa, paura per una donna disabile e per un cavallo

Incendio in una villetta di Torre del Greco in via Giacomo Leopardi. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno salvato una donna diversamente abile, rimasta intrappolata all'interno della villetta e un cavallo.

Le fiamme alte, ben visibili anche a distanza, hanno provocato ingenti danni all'abitazione e al capannone presente nella distesa. "Ringraziamo l'eroicità dei vigili del fuoco che si sono lanciati tra le fiamme", spiega a NapoliToday Nunzio, residente nella zona, giunto sul posto per prestare i primi soccorsi.